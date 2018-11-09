В Киеве состоится сольный концерт группы LUIKU: Dance Etno Sound - ФОТО, ВИДЕО

LUIKU называют украинским Гораном Бреговичем. Дебютный альбом LUIKU "Єгер Майстер" попал в топ-10 лучших украинских альбомов 2015.

LUIKU - это взрывная цыганско-украинская музыка, пестрый микс украинских, турецких, польских, румынских и венгерских мелодий.

В составе группы Дмитрий - фронтмен "Dazzle Dreams", саунд-продюсер звезд украинского шоу-бизнеса, и Шура Гера - экс-участник "Скрябін", ныне участник "Друга Ріка".

Музыка LUIKU - это редкий и богатый этно-саунд, поражающий своей вековой энергетикой.

Ритмы их песен затягивают в танец и дарят заряд драйва!