10:35 09.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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"Разрешите выразить благодарность": актер "Дизель шоу" обратился к фанатам

Звезда "Дизель шоу" Евгений Сморыгин разместил в сети видеообращение к поклонникам. Это первое обращение актера с момента ДТП.

Видео Сморыгин разместил на своей странице в Insragram.

“Спасибо вам всем за слова поддержки в наш адрес! Ваша вера, ваша любовь окрыляет, прибавляет сил, и надеюсь, вдохновит на будущие концерты! Пока рано говорить, о чем-то конкретном, всем нужно отойти физически и тем более морально”, – написал Сморыгин.

Отметим, что врачи прогнозировали актеру инвалидность, но диагноз не подтвердился. Актер постепенно восстанавливается.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", команда актеров "Дизель Студио" сообщила своим поклонникам новом всеукраинском туре. Вместе с "Дизель Шоу" в тур отправятся известные юмористы из команды КВН "Уездный город" - Сергей Писаренко и Евгений Никишин.


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