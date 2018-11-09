"Разрешите выразить благодарность": актер "Дизель шоу" обратился к фанатам

Видео Сморыгин разместил на своей странице в Insragram.

“Спасибо вам всем за слова поддержки в наш адрес! Ваша вера, ваша любовь окрыляет, прибавляет сил, и надеюсь, вдохновит на будущие концерты! Пока рано говорить, о чем-то конкретном, всем нужно отойти физически и тем более морально”, – написал Сморыгин.

Отметим, что врачи прогнозировали актеру инвалидность, но диагноз не подтвердился. Актер постепенно восстанавливается.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", команда актеров "Дизель Студио" сообщила своим поклонникам новом всеукраинском туре. Вместе с "Дизель Шоу" в тур отправятся известные юмористы из команды КВН "Уездный город" - Сергей Писаренко и Евгений Никишин.