Порошенко выдаст гранты молодым кинематографистам

В пятницу, 9 ноября Петр Порошенко подписал распоряжение "О назначении грантов президента Украины молодым деятелям в сфере кинематографии для создания и реализации творческих проектов".

Таким образом, режиссер Анна Дудко получит 45 тысяч гривен на производство короткометражного анимационного фильма "Сама себе здесь".

Ее коллеге, режиссеру Владиславу Робскому выделят грант размером 100 тысяч гривен на производство неигрового короткометражного фильма "Я был рожден не для войны".

Еще один грант в размере 75 тысяч гривен был назначен Дмитрию Сухолиткому-Собчуку, разработавшему проект по созданию альманаха сценариев "Теrrаrіum. Сценарная резиденция".

Также президент подписал Указ о назначении стипендий имени Тараса Шевченко. Их получат десять школьников из разных городов Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Порошенко назначил пожизненную стипендию 12 деятелям культуры. 60 деятелям культуры также назначены двухлетние государственные стипендии.