10:58 09.11.2018 | Культура | Новости
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Из жизни ушел известный актер "Ералаша"

Николай Румянцев скончался в 54 года. Он запомнился зрителям благодаря работе в юмористическом киножурнала "Ералаш".

Из жизни ушел известный актер

Об этом сообщают российские СМИ.

На данный момент причина смерти не раскрывается. Родственники актера отметили, что не намерены общаться с прессой.

К слову, одной из наиболее узнаваемых эпизодов с Николаем стала серия про Петю 1975 года. Серия называется "Чудное мгновение". По сюжету, мальчик хочет пойти на хоккей, но его ловит грозная бабушка со словами: "А картошку за тебя кто будет чистить? Пушкин?". На что Петя твердо заявляет: "Пушкин. Посуду Гоголь помоет. А Лев Толстой пропылесосит". Вернувшись с игры мальчик с удивлением обнаруживает, что знаменитые писатели действительно делают за него домашнюю работу.


Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 70 лет ушел из жизни украинский журналист и писатель Николай Босак


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