Из жизни ушел известный актер "Ералаша"

Об этом сообщают российские СМИ.

На данный момент причина смерти не раскрывается. Родственники актера отметили, что не намерены общаться с прессой.

К слову, одной из наиболее узнаваемых эпизодов с Николаем стала серия про Петю 1975 года. Серия называется "Чудное мгновение". По сюжету, мальчик хочет пойти на хоккей, но его ловит грозная бабушка со словами: "А картошку за тебя кто будет чистить? Пушкин?". На что Петя твердо заявляет: "Пушкин. Посуду Гоголь помоет. А Лев Толстой пропылесосит". Вернувшись с игры мальчик с удивлением обнаруживает, что знаменитые писатели действительно делают за него домашнюю работу.



Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 70 лет ушел из жизни украинский журналист и писатель Николай Босак.