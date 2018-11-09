10:20 09.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Актеры "Дизель Шоу" планируют грандиозное возвращение

Команда актеров "Дизель Студио" сообщила своим поклонникам о новом всеукраинском туре. Вместе с "Дизель Шоу" в тур отправятся известные юмористы из команды КВН "Уездный город" - Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

Актеры

Об этом актеры "Дизель Шоу" сообщили на своей странице в Facebook.

Актеры "Дизель Студио" планируют посетить 16 городов Украины: Полтава, Харьков, Кременчуг, Черкассы, Белая Церковь, Одесса, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Мелитополь, Мариуполь, Южноукраинск, Николаев, Херсон, Чернигов, Винница. Актеры добавили, что список городов будет дополняться. Перенесенный тур начнется 31 января 2019 из двух концертов в Полтаве и продлится до середины марта. Все ранее купленные билеты на концерты в городах Украины актуальны.

Вместе с актерами в тур отправятся юмористы Сергей Писаренко и Евгений Никишин. В частности, свое участие в туре "Дизель Шоу" прокомментировал актер Сергей Писаренко. Он говорит, что со всеми участниками проекта и руководством "Дизель Студио" их связывают давние дружеские отношения еще со времен КВН.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", художественный руководитель юмористической программы "Дизель Шоу"  Егор Крутоголов записал видеообращение к фанатам.


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