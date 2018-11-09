Адриана Лима покидает ряды ангелов Victoria's Secret - ФОТО

Слухи о том, что супермодель покидает проект появились еще в прошлом году. Однако теперь Лима их подтвердила, написав пост через несколько часов после завершения показа.

"Дорогая Victoria, спасибо, что показали мне мир, делились своими секретами и, самое главное, не просто давали мне крылья, но учили меня летать", - написала модель.

Во время своего последнего выхода на подиум на показе этого бренда Адриана плакала.

37-летняя модель из Бразилии сотрудничала с брендом нижнего белья с 1999 года. Несколько раз ее удостаивали чести демонстрировать знаменитый Fantasy Bra – бюстгальтер стоимостью в несколько миллионов долларов. Адриана надевала их в 2008, 2009 и 2014 годах. Однако, в последний раз она выходила на подиум в легендарном бра с Алессандрой Амбросио.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 25-летнюю турецкую модель Сибел Демиралп приговорили к 13 годам лишения свободы за шантаж. В 2016 году девушка выиграла конкурс красоты "Королева Евразии".