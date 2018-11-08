19:33 08.11.2018 | Культура | Новости
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Умерла самая быстрая женщина в мире - ФОТО, ВИДЕО

На 72 году жизни скончалась известная американская каскадерша Китти О'Нил, которую называли "самой быстрой в мире женщиной". Об этом передает агентство Associated Press.

Умерла самая быстрая женщина в мире - ФОТО, ВИДЕО

Официальная причина смерти – пневмония.

Китти О'Нил стала первой женщиной, которая присоединилась к Stunts Unlimited, считавшейся главной каскадерской студией Голливуда. Звание "самой быстрой женщины в мире" она заслужила, достигнув скорости примерно 600 миль в час за рулем ракетного автомобиля.

Один из самых знаменитых трюков каскадерша исполнила для телесериала Wonder Woman ("Чудо-женщина"): О'Нил прыгнула с крыши отеля Hilton в Лос-Анджелесе и падала, широко раскинув руки, 127 футов до того как приземлиться на воздушную подушку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 70 лет ушел из жизни украинский журналист и писатель Николай Босак.


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