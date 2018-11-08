Скончался украинский журналист и писатель Николай Босак

"Похоронят его в родных краях – в Гельмязово Черкасской области, где он и жил в последние годы", - пишет она.

В данный момент причина смерти пока неизвестна.

Николай Босак родился 26 мая 1948 года. Был сотрудником Национальной радиокомпании Украины, автором нескольких книг, среди которых "Планета Диканька", "Кристальный журавлик" и друге. Изучал творчество и биографию Н. Гоголя.

В 2003 году был удостоен премии "Золотое копыто" во Всеукраинском конкурсе политической сатиры.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", на 87-м году жизни умер французский композитор Франсис Ле, лауреат премии Оскар 1970 года за музыку к американскому фильму "История любви".