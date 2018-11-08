Актер "Дизель шоу" обратился к фанатам

Видео появилось на странице "Дизель Шоу" в Instagram.

Актер поблагодарил всех за поддержку. И отметил, что именно благодаря стараниям и обращениям фанатов, актеры выздоравливают и набираются сил.Ще раз хочу подякувати всім за підтримку.

"Все будет клёво. Еще раз спасибо," - подчеркнул артист.

К слову, Егор Крутоголов в результате ДТП, которое случилось 20 октября, получил серьезные травмы и сейчас находится на домашней реабилитации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на официальном ютуб-канале программы "Дизель шоу" вышел 12-минутный ролик, посвященный погибшей Марине Поплавской. В состав видео вошли редкие и ранее никогда не опубликованные фото и видео актрисы.