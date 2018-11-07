11:35 07.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинская телеведущая будет бороться за титул "Mrs. Planet 2018" - ФОТО

Известная украинская телеведущая Анна Горбань, которая  ранее получила титул "Mrs. Ukraine World 2018 Grand Prix", представит страну на конкурсе "Mrs. Planet 2018".

Украинская телеведущая будет бороться за титул

Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Facebook.

"Миссис Украина" Анна Горбань активно ведет онлайн-дневник закулисных тайн международного конкурса. Известно, что украинка уже успела подружиться со всеми участницами. 

Также специально для яркого появления Анны Горбань на всемирном конкурсе, украинские дизайнеры пошиты оригинальные яркие наряды.

Отметим, что финал конкурса красоты среди успешных леди "Mrs. Planet 2018" состоится в столице солнечной Болгарии 9 ноября в г. София. Именно там наиболее достойные представительницы из разных стран мира будут бороться за заветную корону и звание "Миссис Планета 2018".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", конкурсантка из Вьетнама стала обладательницей титула "Мисс Земля - 2018". 


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