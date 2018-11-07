17:12 07.11.2018 | Культура | Новости
100207363:test

Определились страны-участники Евровидения-2019

В международном песенном соревновании Евровидение-2019 примут участие представители 42 стран. Об этом сообщили организаторы на официальном аккаунте конкурса в Twitter.

Определились страны-участники Евровидения-2019

Главное музыкальное соревнование Европы пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая 2019 года. 

Своих представителей в на Евровидение-2019 отправят следующие государства: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. 

"В прошлом году Нетта позволила себе мечтать и выиграла конкурс в Лиссабоне. Мы в восторге от того, что в Тель-Авиве будет представлено 42 страны, и надеемся, что участники воодушевленные той же мечтой", - отметил исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

Как сообщал ранее "УРА-Информ" Болгария не будет участвовать в Евровидение-2019. Такое решение приняло Национальное болгарское телевидение для оптимизации расходов.   


Поделиться
Читайте также:
 
В Воронеже врачи по ошибке ампутировали пенсионерке не ту ногу - ФОТО Езжай другой дорогой: В Тернопольской области водитель маршрутки нахамил и отказал льготнику в бесплатном проезде - ФОТО Борьба за душу православной церкви - это борьба за политическую власть Топливо на украинских АЗС падает в цене
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив