Определились страны-участники Евровидения-2019

Главное музыкальное соревнование Европы пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая 2019 года.

Своих представителей в на Евровидение-2019 отправят следующие государства: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

"В прошлом году Нетта позволила себе мечтать и выиграла конкурс в Лиссабоне. Мы в восторге от того, что в Тель-Авиве будет представлено 42 страны, и надеемся, что участники воодушевленные той же мечтой", - отметил исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Болгария не будет участвовать в Евровидение-2019. Такое решение приняло Национальное болгарское телевидение для оптимизации расходов.