Денежный эквивалент от проката украинских фильмов значительно вырос

Об этом сообщил глава государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Глава агентства подчеркнул, что украинский зритель все больше и больше отдает предпочтение отечественным фильмам. В частности, об этом свидетельствует увеличение доходов от кинопроката. Так, за первые 10 месяцев 2018 года, доля украинских фильмов в денежном эквиваленте выросла на 66 процентов по сравнению с 2017 годом.

Также наиболее популярным жанром остается комедия.

"Эта тенденция не только украинская, это тенденция общеевропейская. Лидерами релизов является комедии. Комедии наиболее недорогие в производстве, у них наибольший шанс себя окупить, поэтому по сравнению с другими жанрами бюджет комедии значительно меньше", - заметил Ильенко.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в следующем году Кабинет министров выделит миллиард гривен на поддержку украинского кинематографа.