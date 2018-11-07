10:56 07.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Денежный эквивалент от проката украинских фильмов значительно вырос

Украинское кино постоянно развивается и за первые десять месяцев 2018 года доходы от украинского кино в денежном эквиваленте выросли на 66 процентов.

Денежный эквивалент от проката украинских фильмов значительно вырос

Об этом сообщил глава государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Глава агентства подчеркнул, что украинский зритель все больше и больше отдает предпочтение отечественным фильмам. В частности, об этом свидетельствует увеличение доходов от кинопроката. Так, за первые 10 месяцев 2018 года, доля украинских фильмов в денежном эквиваленте выросла на 66 процентов по сравнению с 2017 годом.

Также наиболее популярным жанром остается комедия.

"Эта тенденция не только украинская, это тенденция общеевропейская. Лидерами релизов является комедии. Комедии наиболее недорогие в производстве, у них наибольший шанс себя окупить, поэтому по сравнению с другими жанрами бюджет комедии значительно меньше", - заметил Ильенко.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в следующем году Кабинет министров выделит миллиард гривен на поддержку украинского кинематографа.


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