Billboard объявил имя женщины года

Соответствующая информация была опубликована на сайте издания.

Певица получит награду на 13-й ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке шестого декабря.

Издание отмечает, что певица последовательно отстаивает себя и свои решения в мире, который часто не гостеприимен к столь несгибаемым молодым женщинам.

Billboard также подчеркивает, что Гранде использует свое влияние для поддержки идей, в которые она верит.

К слову, в 2015 году премия Billboard "Женщина года" была присуждена Леди Гаге, в 2016-м – Мадонне, в 2017-м — Селене Гомес.

