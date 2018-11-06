11:35 06.11.2018 | Культура | Новости
100207239:di

Светлана Лобода планирует концертный тур по Германии

Известная певица Светлана Лобода в скором времени планирует порадовать иностранную публику выступлениями.
 

Светлана Лобода планирует концертный тур по Германии

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram.

На данный момент известно, что концертный тур по Германии начнется в ноябре. Точную дату первого концерта певица пока не сообщила.

К слову, ранее Светлана Лобода перенесла серьезную операцию. Ее госпитализировали прямо с репетиции с подозрением на обструкцию почки.

Вместе с тем, в сети активно ходят слухи о том, что лидер группы Rammstein - отец второго ребенка Лободы. Однако сама вокалистка не хочет распространяться о личной жизни и не отвечает на вопросы поклонников по этому поводу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", исполнительнице приписывают роман с участником музыкальной немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Дело в том, что едва узнав о госпитализации Светланы, Линдеманн принял решение вылететь в Москву. Ради этого он отложил съемки нового клипа в Европе и, купив обычный билет эконом-класса, отправился в российскую столицу.  


Поделиться
Читайте также:
 
Из жизни ушел известный джазовый музыкант Королева Британии Елизавета II нарушила правила ради Меган Маркл В Грузии произошло два землетрясения В Харьковской области произошел взрыв бытового газа, пострадал мужчина
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив