Светлана Лобода планирует концертный тур по Германии

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram.

На данный момент известно, что концертный тур по Германии начнется в ноябре. Точную дату первого концерта певица пока не сообщила.

К слову, ранее Светлана Лобода перенесла серьезную операцию. Ее госпитализировали прямо с репетиции с подозрением на обструкцию почки.

Вместе с тем, в сети активно ходят слухи о том, что лидер группы Rammstein - отец второго ребенка Лободы. Однако сама вокалистка не хочет распространяться о личной жизни и не отвечает на вопросы поклонников по этому поводу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", исполнительнице приписывают роман с участником музыкальной немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Дело в том, что едва узнав о госпитализации Светланы, Линдеманн принял решение вылететь в Москву. Ради этого он отложил съемки нового клипа в Европе и, купив обычный билет эконом-класса, отправился в российскую столицу.