16:54 06.11.2018 | Культура | Новости
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Сьемки "Аквамена" завершили на два месяца раньше установленного срока

Производство фильма "Аквамен" завершили на два месяца раньше, чем планировали. Об этом сообщил режиссер картины Джеймс Ван на своей страничке в Instagram.

Сьемки

К сожалению, это не значит, что премьеру фильма перенесут. Оставшееся время команда планирует посвятить встречам с фанатами, предпоказы и промо-туры.

"Каждый вложил свое сердце и душу в этот фильм, и я не могу дождаться, чтобы поделиться им с вами 21 декабря! А пока, я пойду и хорошенько высплюсь", - написал режиссер.

Стоит отметить, лента расскажет историю уже полюбившегося фанатам Аквамена. Впервые его показали в фильме "Лига справедливости". Главную роль в фантазийном боевике исполнил Джейсон Момоа, известный обществу благодаря роли Кхала Дрого в "Игре престолов".

Напомним, как сообща "УРА-Информ" украинский документальный фильм "Отдаленный лай собак" поборется за Оскар. Картина прошла квалификацию оскаровского комитета и вошла в список претендентов на соискание престижной премии.


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