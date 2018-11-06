10:54 06.11.2018 | Культура | Новости
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Королева Британии Елизавета II нарушила правила ради Меган Маркл

Глава Британии, королева Елизавета II лично пригласила мать Меган, 62-летнюю Дори. Регленд? провести Рождество вместе с членами королевской семьи в Сандрингеме.

Королева Британии Елизавета II нарушила правила ради Меган Маркл

Об этом сообщают международные СМИ.

Елизавета II и ее близкие традиционно встречают Рождество и Новый год в частной усадьбе Виндзорской династии - Сандрингеме, которая находится в Норфолке. И готовясь к праздникам, Королева Великобритании решила порадовать жену своего внука принца Гарри и пригасила мать Меган Маркл.

Этот беспрецедентный поступок королевы шокировал общественность, ведь такой чести никогда не удостаивались даже родные Кейт Миддлтон. Члены семьи Миддлтон присоединялись к королевской семье на утренней рождественской службе в сандрингемской церкви. Однако они останавливались не в королевском дворце, а в Анмер-холле, расположенном вблизи Норфолкской резиденции Кейт и Уильяма. Теща и тесть принца Уильяма не присутствовали на королевском обеде, они никогда не входили в узкий семейного круга, определенный королевой.

Ходят слухи, что Елизавета II пригласила мать Меган по той причине, что у герцогини и будущей мамы больше нет родственников в Англии.

"Это знак уважения королевы к Меган. Признание того факта, что у нее нет никаких родственников в этой стране - в отличие от Кейт, которая имеет поддержку своей семьи", - пишут в британских СМИ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее королева Елизавета II в первый раз решила высказаться по поводу предстоящего выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Соответствующие заявление монарх сделала в диалоге с королем Нидерландов Виллемом-Александром.


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