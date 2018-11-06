12:11 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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El Кравчук на Х-факторе: я хочу петь не просто "караоке", не песни чужих исполнителей, — а свои

Андрей Кравчук — секс-символ украинской поп-сцены в 90-х и нулевых после длительного перерыва спел на сцене талант-шоу, чтобы вернуться в "профессию".

El Кравчук на Х-факторе: я хочу петь не просто

Прийти на кастинг шоу Андрея давно уговаривали и друзья, и продюсеры, но артист отказывался выступать без нового материала и в старом амплуа.

Теперь, по его словам, пришло время показать Украине нового и настоящего El Кравчук.

Многих зрителей смущает тот факт, что уже состоявшиеся артисты пытаются реанимировать свою карьеру через талант-шоу, что у опытного артиста заведомо больше шансов понравиться публике.

Но певец убежден, что в Украине площадок, где и молодой, и состоявшийся артист мог бы показать себя, чрезвычайно мало, а Х-фактор позволяет достучаться до самого искреннего зрителя.

"Мне всегда было важно ориентироваться на массовую аудиторию, а не на любителей корпоративов, эстетов и состоятельных людей. Когда артист переключается на это, он теряет самого важного своего слушателя.  

Х-фактор, за что я ему очень благодарен, дает любому из нас возможность дойти до аудитории, которая слышит, чувствует и дает отклик.

Здесь я могу донести собственное творчество. Не просто "караоке", не песни чужих исполнителей, а свои.

Я понимаю все риски, потому что хиты в какой-то степени уже завоевали свою  публику, а авторскую песню нужно "представить" зрителю и показать, что она действительно хороша.

Я рассматриваю Х-фактор как платформу, которая позволит мне доказать и донести желание быть на сцене и петь для людей" — комментирует свое участие в проекте певец.

А пока, на одной из самых конкурентных площадок страны порыв Андрея поддержал Олег Винник: "Я бы на твоем месте забыл обо всем и взял бы что-то новое. И ты этим "последним вагоном" воспользовался на тысячу процентов и показал себя… Я хочу, чтобы у тебя все получилось и чтобы на сцене ты снова почувствовал себя уверенно".

Параллельно с участием в проекте, Андрей уже записал новый сингл, премьера которого очень скоро удивит украинцев. Будет ли это первый релиз в образе обновленного Эль Кравчук или уже с новым творческим псевдонимом в его биографии — пока неизвестно.


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