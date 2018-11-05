09:15 05.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Крыму ввели ограничения для уличных музыкантов

В Севастополе ввели ограничения для уличных музыкантов на площадках Приморского бульвара, в парке имени Ахматовой и Рыбацком сквере.

В Крыму ввели ограничения для уличных музыкантов

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается,  что данные  ограничения для музыкантов введены в связи с увеличением количества жалоб на шум, поступающих от жителей города.

Принятие данного постановления кремлевских предполагает упорядоченность выступлений музыкантов, качества их программ и звука, который не должен мешать горожанам.

Теперь программа выступлений будет утверждаться "главным управлением культуры", после чего будут выдаваться разрешение на выступления музыкантов в специально отведенных местах сроком на месяц. После этого необходимо обращаться в главное управление культуры еще раз.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  Megogo презентовал свой музыкальный канал - Megogo Live, направление которого - современная альтернативная украинская музыка


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