11:58 05.11.2018 | Культура | Новости
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Украинка завоевала титул "Мисс Швеция" - ФОТО

Уроженка Запорожья Мария Свенссон была объявлена "Mrs Intercontinental International World", "Mrs Best Fitness Body", "Mrs Best Personality", "Mrs Queen International of Scandinavien 2018".

Украинка завоевала титул

Об этом сообщили организаторы на странице конкурса в Facebook.

Вместе с титулом Мария получила возможность представлять Швецию на Международном конкурсе красоты Mrs International в Сингапуре, который проходил с 25 октября по 4 ноября. Известно, что она не получила первого места, однако выступила достойно и выглядела вполне “по-украински”.

Известно, что Мария родилась в Запорожье, но жила и училась в Бердянске — с 1992-го по 2003-й годы. Работала ведущим менеджером в литовской транспортной компании, затем переехала в Данию, а после — в Швецию, где обрела мужа и семью.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  конкурсантка из Вьетнама стала обладательницей титула "Мисс Земля - 2018". Имя победительницы из Юго-восточной Азии - Нгуен Фыонг Кхань (Nguyen Phuong Khanh), ей 23 года. Девушка выросла во вьетнамском городе Бенче, расположенном в дельте реки Меконг.


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