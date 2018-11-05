Украинка завоевала титул "Мисс Швеция" - ФОТО

Об этом сообщили организаторы на странице конкурса в Facebook.

Вместе с титулом Мария получила возможность представлять Швецию на Международном конкурсе красоты Mrs International в Сингапуре, который проходил с 25 октября по 4 ноября. Известно, что она не получила первого места, однако выступила достойно и выглядела вполне “по-украински”.

Известно, что Мария родилась в Запорожье, но жила и училась в Бердянске — с 1992-го по 2003-й годы. Работала ведущим менеджером в литовской транспортной компании, затем переехала в Данию, а после — в Швецию, где обрела мужа и семью.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", конкурсантка из Вьетнама стала обладательницей титула "Мисс Земля - 2018". Имя победительницы из Юго-восточной Азии - Нгуен Фыонг Кхань (Nguyen Phuong Khanh), ей 23 года. Девушка выросла во вьетнамском городе Бенче, расположенном в дельте реки Меконг.