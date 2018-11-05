Известный американский актер в третий раз стал отцом

Об этом сообщила мама девочки, Кэтрин, опубликовав трогательное фото в сети Instagram. Малышке дали имя Уэстлин Рейн Бролин. Новорожденная и ее мама чувствуют себя прекрасно.

"Новейшее и самое маленькое пополнение в нашей семье. Уэстлин Рейн Бролин, я так люблю тебя. Ничто не сравнится с этим… ничто. Мое сердце теперь бьется иначе, и это навсегда. Джош Бролин, спасибо тебе за эту маленькую жизнь", - трогательно подписала фото актриса.

К слову, 50-летний Джош Бролин известен прежде всего как талантливый драматический актер. Он сыграл довольно известные роли в фильмах "Буш" (исполнил роль 43-го президента США Джорджа Буша-младшего), "Старикам тут не место", "Железная хватка", "Харви Милк", "Гангстер". В последнее время Бролин снимался в фантастических блокбастерах "Мстители", "Дэдпул", "Люди Икс".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", голливудский актер Альфи Аллен, известный по роли Теона Грейджоя в "Игре престолов", впервые стал отцом.