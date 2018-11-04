Известный бразильский художник оголился для участия в акции Музея модерного арта - ФОТО

Актер лег обнаженным на пол перед толпой людей, в то время, как вокруг него ползала четырехлетняя девочка.

"Пока я стою или лежу голым, зрители могут взаимодействовать с моим телом - тянуть его, менять позы и создавать собственные скульптуры", - прокомментировал свое выступление Шварц.

Такие действия мастера вызвала протесты ультраправых активистов, а также бразильских политиков. Художника даже обвинили в пропаганде педофилии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно китайский перформанс-артист 100 дней ходил по улицам Пекина и собирал пыль из воздуха с помощью промышленного пылесоса, чтобы изготовить из нее кирпичный слепок.