В ноябре киевляне смогут целый месяц ходить бесплатно по музеям

Для горожан свое двери бесплатно откроют:

- Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40-б;

- Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19;

- Музей оккупации Киева, ул. Славгородская (Парк партизанской славы).

Однако, тут стоит отметить, что музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан

Музеи, которые всегда можно посетить бесплатно:

- Музей денег Национального банка;

- Музей вторсырья (Историко-этнографический музей "Киевгорвторресурсы");

- Музей современного искусства Украины;

- Археологический музей ИА НАНУ;

- Музей воды (вход детям до шести лет бесплатный).

Как сообщалось в "УРА-Информ", британцы признали Киев самым популярным городом в Восточной Европе.