02:00 03.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В ноябре киевляне смогут целый месяц ходить бесплатно по музеям

В ноябре во столичных музеях пройдут дни открытых дверей. Об этом говорится на сайте "Наш Киев". 

В ноябре киевляне смогут целый месяц ходить бесплатно по музеям

Для горожан свое двери бесплатно откроют:

- Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40-б;
- Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19;
- Музей оккупации Киева, ул. Славгородская (Парк партизанской славы).

Однако, тут стоит отметить, что музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан

Музеи, которые всегда можно посетить бесплатно:

- Музей денег Национального банка;
- Музей вторсырья (Историко-этнографический музей "Киевгорвторресурсы");
- Музей современного искусства Украины;
- Археологический музей ИА НАНУ;
- Музей воды (вход детям до шести лет бесплатный).

Как сообщалось в "УРА-Информ", британцы признали Киев самым популярным городом в Восточной Европе. 


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