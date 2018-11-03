В ноябре киевляне смогут целый месяц ходить бесплатно по музеям

В ноябре во столичных музеях пройдут дни открытых дверей. Об этом говорится на сайте "Наш Киев".
Для горожан свое двери бесплатно откроют:
- Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40-б;
- Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19;
- Музей оккупации Киева, ул. Славгородская (Парк партизанской славы).
Однако, тут стоит отметить, что музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан
Музеи, которые всегда можно посетить бесплатно:
- Музей денег Национального банка;
- Музей вторсырья (Историко-этнографический музей "Киевгорвторресурсы");
- Музей современного искусства Украины;
- Археологический музей ИА НАНУ;
- Музей воды (вход детям до шести лет бесплатный).
Как сообщалось в "УРА-Информ", британцы признали Киев самым популярным городом в Восточной Европе.