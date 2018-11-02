В Украине появится канал музыки без попсы

Об этом в интервью сообщил его продюсер Женя Галич.

Канал будет бесплатным. Он заработал на платформе Megogo, а его контент будет распространяться также в соцсетях и на Youtube. Помимо музыки, на канале будут затрагивать темы кино, рейвов, экстремального спорта, дизайна, и включат несколько шоу внутреннего производства.

“Никакой попсы и конъюнктуры. Все — от районного хип-хопа до ночных рейвов, от навязчивых хипстеров до тяжелых металлистов”, - рассказывает о проекте продюсер канала и лидер группы O.Torvald.

Со временем создатели планируют запустить его в кабельных сетях и на других социальныхплатформах, чтобы охватить аудиторию побольше.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", известная британская группа The Beatles выпустила клип на песню Glass Onion из альбома White Album, который вышел 50 лет назад.