11:51 02.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Украине появится канал музыки без попсы

 

Megogo презентовал свой музыкальный канал - Megogo Live, направление которого - современная альтернативная украинская музыка. 

 

В Украине появится канал музыки без попсы

Об этом в интервью сообщил его продюсер Женя Галич.

 

Канал будет бесплатным. Он заработал на платформе Megogo, а его контент будет распространяться также в соцсетях и на Youtube. Помимо музыки, на канале будут затрагивать темы кино, рейвов, экстремального спорта, дизайна, и включат несколько шоу внутреннего производства.

 “Никакой попсы и конъюнктуры. Все — от районного хип-хопа до ночных рейвов, от навязчивых хипстеров до тяжелых металлистов”, - рассказывает о проекте продюсер канала и лидер группы O.Torvald.

 

Со временем создатели планируют запустить его в кабельных сетях и на других социальныхплатформах, чтобы охватить аудиторию побольше. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", известная британская группа The Beatles выпустила клип на песню Glass Onion из альбома White Album, который вышел 50 лет назад.


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