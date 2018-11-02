18:11 02.11.2018 | Культура | Новости
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В сети появилось новое фото беременной Меган Маркл - ФОТО

Британский принц Принц Гарри поделился с поклонниками снимком своей беременной супругы Меган Маркл, стоящей посреди древнего леса в Роторуа, Новая Зеландия. Фотографию он выложил в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram.

В сети появилось новое фото беременной Меган Маркл - ФОТО

Отметим, что на снимке герцогиня Сассекская, одетая в куртку принца Гарри, нежно обнимает свой живот.

"Спасибо, Новая Зеландия! Было приятно встретить столько замечательных и дружелюбных новозеландцев. Австралия, Фиджи, Тонга - мы уезжаем с ощущением и пониманием того, как важен каждый человек, каждая личность. Как говорила одна из самых известных женщин Новой Зеландии Кейт Шеппард: "Долгожданный дождь, освежающий пересушенную землю, состоит из капель",- сказано в сообщении под фото.

Стоит отметить, что Меган Марк и принц Гарри находились в туре по Новой Зеландии. Завершая поездку, они поблагодарили жителей тех городов и стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в частный самолет, на борту которого находились члены британской королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ударила молния. 


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