В сети появилось новое фото беременной Меган Маркл - ФОТО

Отметим, что на снимке герцогиня Сассекская, одетая в куртку принца Гарри, нежно обнимает свой живот.

"Спасибо, Новая Зеландия! Было приятно встретить столько замечательных и дружелюбных новозеландцев. Австралия, Фиджи, Тонга - мы уезжаем с ощущением и пониманием того, как важен каждый человек, каждая личность. Как говорила одна из самых известных женщин Новой Зеландии Кейт Шеппард: "Долгожданный дождь, освежающий пересушенную землю, состоит из капель", - сказано в сообщении под фото.

Стоит отметить, что Меган Марк и принц Гарри находились в туре по Новой Зеландии. Завершая поездку, они поблагодарили жителей тех городов и стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в частный самолет, на борту которого находились члены британской королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ударила молния.