В сети появилась свежая информация про 8 сезон "Игры престолов"

Об этом сообщают международные издание.

Накануне появилась ервая официальная фотография восьмого сезона "Игры престолов". На снимке запечатлена одна из самых ярких пар фэнтезийной саги — Матерь драконов (Эмилия Кларк) и незаконнорожденный сын Эддарда Старка, лорда Севера (Кит Харингтон), чья судьба так сильно волнует поклонников сериала.

К слову, 8 сезон "Игры престолов" станет заключительным и будет состоять из шести серий продолжительностью 90 минут каждая. Известно, что первая серия нового сезона выйдет в апреле 2019 года.

Основу для восьмого сезона составят черновики, написанные Джорджем Мартином, для последней книги цикла "Песнь Льда и Пламени". Будущая книга пока имеет рабочее название "Мечты о весне".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", приквел "Игры престолов", название которого пока остается в тайне, уже начинает объявлять имена актеров, которые вскоре начнут съемки.