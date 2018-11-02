В сети появилась свежая информация про 8 сезон "Игры престолов"

На обложкуе издания Entertainment Weekly появилась первая официальная фотография восьмого сезона "Игры престолов".
Об этом сообщают международные издание.
Накануне появилась ервая официальная фотография восьмого сезона "Игры престолов". На снимке запечатлена одна из самых ярких пар фэнтезийной саги — Матерь драконов (Эмилия Кларк) и незаконнорожденный сын Эддарда Старка, лорда Севера (Кит Харингтон), чья судьба так сильно волнует поклонников сериала.
К слову, 8 сезон "Игры престолов" станет заключительным и будет состоять из шести серий продолжительностью 90 минут каждая. Известно, что первая серия нового сезона выйдет в апреле 2019 года.
Основу для восьмого сезона составят черновики, написанные Джорджем Мартином, для последней книги цикла "Песнь Льда и Пламени". Будущая книга пока имеет рабочее название "Мечты о весне".
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", приквел "Игры престолов", название которого пока остается в тайне, уже начинает объявлять имена актеров, которые вскоре начнут съемки.