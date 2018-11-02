11:16 02.11.2018 | Культура | Новости
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В сети появилась свежая информация про 8 сезон "Игры престолов"

На обложкуе издания Entertainment Weekly появилась первая официальная фотография восьмого сезона "Игры престолов".

В сети появилась свежая информация про 8 сезон

Об этом сообщают международные издание.

Накануне появилась ервая официальная фотография восьмого сезона "Игры престолов". На снимке запечатлена одна из самых ярких пар фэнтезийной саги — Матерь драконов (Эмилия Кларк) и незаконнорожденный сын Эддарда Старка, лорда Севера (Кит Харингтон), чья судьба так сильно волнует поклонников сериала.

К слову, 8 сезон "Игры престолов" станет заключительным и будет состоять из шести серий продолжительностью 90 минут каждая. Известно, что первая серия нового сезона выйдет в апреле 2019 года.

Основу для восьмого сезона составят черновики, написанные Джорджем Мартином, для последней книги цикла "Песнь Льда и Пламени". Будущая книга пока имеет рабочее название "Мечты о весне". 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", приквел "Игры престолов", название которого пока остается в тайне, уже начинает объявлять имена актеров, которые вскоре начнут съемки.


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