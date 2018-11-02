10:25 02.11.2018 | Культура | Новости
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Украинский ролик вошел в тройку лидеров

Ролик украинского креативного агентства TABASCO вошел в список лучших работ мира на военно-рекрутинговое тему по версии американского издания Business Insider.

Украинский ролик вошел в тройку лидеров

Об этом сообщила пресс-служба Business Insider.

Всего Business Insider включило в свой рейтинг семь работ со всего мира. В список также попали ролики о военных Южной Кореи, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, России.

Видео украинского агентства под названием «Баллада о пехоте» поощряет службы в Сухопутных войсках - в ролике показали, насколько важна пехотная лопатка во время боевых действий.

"Вряд ли какое-то военное снаряжение имеет большее значение для солдат во всем мире, чем лопата или шанцевый инструмент. Видео с Украиной - это шедевр с точки зрения кинопроизводства и рассказы. Это видео непревзойденное", - пишет Business Insider, добавляя, что было не так просто поместить его на второе место.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", фантастический боевик "Веном" с Томом Харди в главной роли показал рекордные сборы за дебютный уик-энд среди октябрьских релизов как в прокате Северной Америки, так и в мировом.


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