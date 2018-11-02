11:38 02.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100206998:di

Участницу "Танцев со звездами" ограбили

Украинская спортсменка, профессиональный тренер и участница "Танцев со звездами" была ограблена.

Участницу

Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Как оказалось, у Аниты украли машину, а именно Nissan Juke АА8314РІ. 

Недавно знаменитость отправилась на отдых в солнечную Доминикану, однако сразу по приезду обнаружила, что ее ограбили и похитили авто. 

Также знаменитость отметила, что если кто-то видел машину, пускай немедленно сообщит. За информацию полагается вознаграждение. Также не упустила Анита возможности спросить у фанатов, какую новую машину лучше брать.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее ореограф и танцор, партнер Мишель Андраде, Женя Кот госпитализирован в больницу с воспланием легких и высокой температурой.


Поделиться
Читайте также:
 
К концу 2020 года инфляция в Украине снизится до 5% - НБУ В сети появилась свежая информация про 8 сезон "Игры престолов" Селена Гомес и Джастин Бибер спели дуетом - ВИДЕО В октябре Нацбанк купил на межбанке 200 миллионов долларов
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив