Участницу "Танцев со звездами" ограбили

Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Как оказалось, у Аниты украли машину, а именно Nissan Juke АА8314РІ.

Недавно знаменитость отправилась на отдых в солнечную Доминикану, однако сразу по приезду обнаружила, что ее ограбили и похитили авто.

Также знаменитость отметила, что если кто-то видел машину, пускай немедленно сообщит. За информацию полагается вознаграждение. Также не упустила Анита возможности спросить у фанатов, какую новую машину лучше брать.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее ореограф и танцор, партнер Мишель Андраде, Женя Кот госпитализирован в больницу с воспланием легких и высокой температурой.