10:12 02.11.2018 | Культура | Новости
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The Beatles выпустили новый клип

Известная британская группа The Beatles выпустила клип на песню Glass Onion из альбома White Album, который вышел 50 лет назад.

The Beatles выпустили новый клип

Об этом сообщила группа в своем микроблоге в Twitter.

Клип содержит фотографии участников группы на фоне анимационных эффектов.

Над видео, которое приурочено к юбилейному переизданию White Album, работал британский художник Ричард Гамильтон и участник группы Пол Маккартни.

Полная версия клипа доступна пока только в Apple Music.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 72 лет скончался звукоинженер легендарной группы The Beatles Джефф Эмерик. В течение долгого времени он страдал от проблем с сердцем и носил кардиостимулятор.


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