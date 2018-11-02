The Beatles выпустили новый клип

Об этом сообщила группа в своем микроблоге в Twitter.

Клип содержит фотографии участников группы на фоне анимационных эффектов.

Над видео, которое приурочено к юбилейному переизданию White Album, работал британский художник Ричард Гамильтон и участник группы Пол Маккартни.

Полная версия клипа доступна пока только в Apple Music.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 72 лет скончался звукоинженер легендарной группы The Beatles Джефф Эмерик. В течение долгого времени он страдал от проблем с сердцем и носил кардиостимулятор.