Селена Гомес и Джастин Бибер спели дуетом - ВИДЕО

Об этом сообщают международные СМИ.

Хотя этому треку уже пять лет и официально он никогда не издавался, появился он только сегодня. Сам трек называется "Unfamiliar".

Четыре года назад, когда Джастин и Селены были вместе трек «Unfamiliar» по тегам и количеству запросов занимал первые строчки в трендах социальных сетей, поклонники считали дни в ожидании премьеры, но релиз решили не издавать по причине неактуальности аранжировки. Так как над композицией пара работала почти год.

Артисты отметили, что эта песня для них как "остатки былой любви".

К слову, фанаты отмечают, что голос Джастина, кстати, за это время заметно изменился.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Селену Гомес, которая уже несколько недель находится в больнице, прооперировали во второй раз.