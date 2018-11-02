10:46 02.11.2018 | Культура | Новости
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Селена Гомес и Джастин Бибер спели дуетом - ВИДЕО

Джастин Бибер и Селена Гомес выпустили совсместный хит, однако это их последняя работа.

Селена Гомес и Джастин Бибер спели дуетом - ВИДЕО

Об этом сообщают международные СМИ.

Хотя этому треку уже пять лет и официально он никогда не издавался, появился он только сегодня. Сам трек называется "Unfamiliar".

Четыре года назад, когда Джастин и Селены были вместе трек «Unfamiliar» по тегам и количеству запросов занимал первые строчки в трендах социальных сетей, поклонники считали дни в ожидании премьеры, но релиз решили не издавать по причине неактуальности аранжировки. Так как над композицией пара работала почти год.

Артисты отметили, что эта песня для них как "остатки былой любви".

К слову, фанаты отмечают, что голос Джастина, кстати, за это время заметно изменился.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Селену Гомес, которая уже несколько недель находится в больнице, прооперировали во второй раз.


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