Популярное украинское телешоу закроют

Об этом сообщили режиссеры сериала.

В начале этого года стало известно, что телешоу "Все будет добре", которое уже более 6 лет выходит на экранах СТБ, изменит формат. Кроме телеведущей Надежды Матвеевой в студии появятся Виктория Зубрейчук, Анна Горбань и Лилия Кувалдина. Таким образом создатели собираются сделать из телешоу женский кружок, который обсуждает проблемы.

Однако через несколько месяцев после изменения формата неожиданно было решено вернуть шоу к старому формату. Оказалось, что старый формат зрителям ближе, и рейтинги упали ниже очень низко. На данный момент охват аудитории этого шоу всего 7%.

Еще одной вероятной причиной закрытия "Все будет хорошо" называют творческий кризис создателей. Пока не известно, когда закроется шоу, потому все выпуски снимают заранее, а официального заявления СТБ пока не сделал.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", датский актер "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау заявил, что знаменитостям из сериала раздали самоуничтожающиеся сценарии к конечному сезону.