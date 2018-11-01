10:56 01.11.2018 | Культура | Новости
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Умер участник самой таинственной группы мира

В США скончался знаменитый авангардный музыкант и один из основателей группы The Residents - Харди Фокс.

Умер участник самой таинственной группы мира

Об этом стало известно благодаря информации на Facebook-странице группы.

Музыканту было 73 года. Причиной смерти стал рак мозга.

Отметим, что группа The Residents была основана в 1972 году. Все участники пытались выступать анонимно, выбрав для этого маски в виде глазных яблок, в которых выходили на сцену.

По слухам, Фокс играл в The Residents на клавишах. В посмертном заявлении отмечается, что покойный был соавтором почти всей музыки, которую выпустила группа. Имена других членов коллектива до сих пор неизвестны.

К слову, The Residents одними из первых создали видеоклипы. Когда MTV только появилось, их видеоклипы часто транслировались, так как тогда они составляли значительную часть малого количества доступных музыкальных видео.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  в среду, 31 октября, в Киеве умер украинский писатель, драматург и киносценарист Богдан Жолдак.


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