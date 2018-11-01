Украинская группа провела тур по метро - ВИДЕО

После своего участия в финале международного песенного конкурса Евровидение-2018 MELOVIN собрал первый сольный концерт в одном из ночных клубов Киева. В частности, билетов на который нельзя было достать уже за несколько дней до выступления. Самой яркой точкой в концерте MELOVIN стало исполнение всем залом уже легендарной песни "Under The Ladder", с которой певец занял 17 место на Евровидение, восхитило поклонников. Стоило артисту только пропеть несколько слов, как весь зал начать петь трек так громко, что самому Кости не потребовалось исполнять ее в микрофон – публика сделала это за него. "Киев! Ты был как всегда невероятно горячим! Спасибо за Вашу отдачу! Это было впервые так по особенному!", - написал MELOVIN в своем аккаунте Instagram. В свою очередь, фаны не стали долго ждать и в тот же момент начали активно комментировать сольный концерт артиста. Слова благодарности, восхищения и надежды MELOVIN получил не только от украинских поклонников, но и от российских ценителей его творчества. "Было мощно как не когда! Спасибо большое за эти невероятные эмоции,за твои искренние слова,которые внушают Храбрость Любовь и Свободу! Так же за твоё не предсказуемое поведение!". "Он когда со сцены уходит, никогда не прощается". "Это было круто! живу в России, смотрела концерт на трансляциях, будто сама увидела тебя вживую. Ты пел просто потрясающе". "Это действительно было нечто. Спасибо за самый лучший вечер в моей жизни!". "Спасибо, спасибо за твою любовь, емоции, пережитые с тобой вчера в зале. Спасибо что подходил так близко к краю сцены, и я смогла взять тебя за ручку". "MELOVIN не объяснить словами какой ты, хоть ты и говоришь что не идеальный, но ты повторюсь, прекрасен". "Спасибо ребятам, кто вёл трансляции с концерта Мэл, Российские Меловинаторы были мысленно с тобой, это было невероятно и очень хотелось бы вживую испытать эти эмоции. Продолжаю верить в твоей приезд в РФ, Мск. Концерт очень атмосферный, спасибо за то, что ты вдохновляешь".