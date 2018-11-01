Украинская группа провела тур по метро - ВИДЕО

Украинская группа Yurcash во главе с фронтменом Юрием Юрченко мотметил свое 14-летие уникальным, народным "туром" по красной ветке киевского метрополитена. .
Об этом стало извкестно на Facebook-странице музыкантов, где была опубликована афиша корнцертов.
Музыканты проехались с живыми выступлениями по всем станциям красной ветки столичного метро, играя в вагонах, на платформах и у входов в подземку. Таким образом за 45 минут Yurcash успели дать 10 концертов, зрителями которых стали не только пассажиры киевского метро и случайные прохожие, но и поклонники группы.
Выступления начались в вагоне на станции "Академгородок", а со станции "Крещатик" группа уже выходил со своими хитами на платформы, эскалаторы и в холлы станций. В конце так называемого тура группа сделала пересадку и организовал грандиозное закрытие "аншлагами" на станциях возле Дворца Спорта и Дворца "Украина".
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