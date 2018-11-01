Монатик стал редактором известного журнала - ФОТО

Об этов певец сообщил на своей странице в Instagram.

Монатик отмечает, что в скором времени на прилавках появится новый номер журнала, в котором ему дали возможность добавить что-то от себя и шире открыть читателю личностей, с которыми он имеет честь создавать.

Он также сознался, что это невероятная ответственность, но в то же время возможность поговорить об интересных для мужчин темах: от хорошего виски в замечательных автомобилей и, конечно же, до женской красоты.

“В общем, для глаз радость, для мыслей - еда.”- заметил певец.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Moнатик выпустил официальный релиз песни " Зашивает душу".