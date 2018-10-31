01:00 31.10.2018 | Культура | Новости
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В Индии построили самую высокую статую в мире - ФОТО

В индийском штате Гуджарат построили самую высокую статую в мире.

В Индии построили самую высокую статую в мире - ФОТО

Она получила название статуя Единства. Как сообщают местные СМИ, новый монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии и статуя Свободы в Соединенных Штатах.

Ее высота составляет 182 метров.

Статую установили в честь Валлабхаи Пателя, последователя Махатмы Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в общее государство. Это любимое детище премьера Индии, Нарендры Моди. Ее возвели за пять лет и потратили на ее строительство 430 миллиона долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2016 году в Китае демонтировали 37-метровую позолоченную статую Мао Цзэдуна, спустя несколько дней после открытия. Представитель властей сообщил, что проект не был согласован официально.


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