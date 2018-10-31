В Дании прошел первый украинский фестиваль - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Дании.

По информации диппредставительства, в фестивале приняли участие финалисты "Украина имеет талант" Влад Ониськов и Петр Сказкив, театр фольклорной песни "Дивина", представители Национального союза мастеров народного искусства Украины - мастерица ткацкого искусства Валентина Ткач, мастер резьбы по дереву Дмитрий Кудря, мастер гончарного искусства Иван Бобков.

Также в рамках мероприятия были представлены историческая украинская ярмарка, изделия украинской кухни, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, традиционные украинские забавы для детей, мастер-классы по танцу и традиционным украинским ремеслам.

Кроме того, украинские организации Дании на фестивале сообщили о своем объединении в ассоциацию украинских организаций Дании.

Напомним, как сообщает "УРА-Информ", правительство Дании отозвало своего посла в Тегеране после того, как датское агентство национальной безопасности и разведки обвинило иранские спецслужбы в подготовке нападения на территории королевства.