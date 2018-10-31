Стивен Сигал променял "самурайскую катану" на казацкую шашку"

Американский актер Стивен Сигал прилетел погостить в Чечню. Глава республики и актер нашли много общего. «Сегодня к нам в республику приехал известный американский киноактер, кинопродюсер, сценарист, режиссер и мастер боевых искусств (7 дан айкидо) Стивен Сигал. Пригласил гостя к себе в резиденцию. Пообщались. Признался, что смотрю его фильмы, которые мне очень нравятся. Благородство, Сила воли, Честь, Преодоление — качества, характерные для чеченцев, часто встречаются у героев Сигала. Так что, можно сказать, что он почти чеченец!»