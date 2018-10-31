18:10 31.10.2018 | Культура | Новости
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Стивен Сигал променял "самурайскую катану" на казацкую шашку"

 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее актер Стивен Сигал стал официальным уполномоченным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.


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