К известному сериалу снимут приквел

Приквел "Игры престолов", название которого пока остается в тайне, уже начинает объявлять имена актеров, которые вскоре начнут съемки.
Об этом сообщило известное американское издание PopSugar.
События приквела будут происходить за тысячи лет до событий сериала, снятого по книге "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина. Приквел расскажет о жизни героев Золотого века в темные времена. Он раскроет ужасные секреты истории Вестероса, поведает об истинном происхождении белых ходоков, тайны Востока и легенды Старков. Зрители смогут посмтореть на историю Семи Королевств совсем другими глазами.
Подготовка к съемкам велась все лето, а первые кадры уже начали снимать в октябре в Белфасте. И хотя название приквела еще неизвестно, сам Мартин называет его Длинная ночь. Вероятно, сериал уже можно будет смотреть в 2020 году.
Накануне также стало известно, что английскую актрису Наоми Уоттс уже утвердили на одну из главных ролей в новом сериале. Информации о том, кого она будет играть, пока нет. Только сообщается, что ее героиня - харизматичный, окутанный тайной персонаж из высшего света.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в сериале появится новая должность.