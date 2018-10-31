10:54 31.10.2018 | Культура | Новости
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К известному сериалу снимут приквел

Приквел "Игры престолов", название которого пока остается в тайне, уже начинает объявлять имена актеров, которые вскоре начнут съемки.
 

К известному сериалу снимут приквел

Об этом сообщило известное американское издание PopSugar.

События приквела будут происходить за тысячи лет до событий сериала, снятого по книге "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина. Приквел расскажет о жизни героев Золотого века в темные времена. Он раскроет ужасные секреты истории Вестероса, поведает об истинном происхождении белых ходоков, тайны Востока и легенды Старков. Зрители смогут посмтореть на историю Семи Королевств совсем другими глазами.

Подготовка к съемкам велась все лето, а первые кадры уже начали снимать в октябре в Белфасте. И хотя название приквела еще неизвестно, сам Мартин называет его Длинная ночь. Вероятно, сериал уже можно будет смотреть в 2020 году.

Накануне также стало известно, что английскую актрису Наоми Уоттс уже утвердили на одну из главных ролей в новом сериале. Информации о том, кого она будет играть, пока нет. Только сообщается, что ее героиня - харизматичный, окутанный тайной персонаж из высшего света.  

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в сериале появится новая должность


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