Из жизни ушел худруководитель театра драмы и комедии на Левом берегу

Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис на своей странице в Facebook.

Эдуард Митницкий родился в 1931 году. В театрах он поставил более ста спектаклей. В 1988 году он получил звание Народного артиста Украинской ССР, а в 2004 стал Народным артистом России.

Причина смерти известного рукводителя не сообщается.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", накануне ушел из жизни выдающийся украинский мультипликатор, режиссер мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ" и "Доктор Айболит" Давид Черкасский.