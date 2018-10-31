14:32 31.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Из жизни ушел худруководитель театра драмы и комедии на Левом берегу

В Киеве на 88-м году ушел из жизни художественный руководитель Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра Эдуард Митницкий. 

Из жизни ушел худруководитель театра драмы и комедии на Левом берегу

Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис на своей странице в Facebook.

Эдуард Митницкий родился в 1931 году. В театрах он поставил более ста спектаклей. В 1988 году он получил звание Народного артиста Украинской ССР, а в 2004 стал Народным артистом России.

Причина смерти известного рукводителя не сообщается.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", накануне ушел из жизни выдающийся украинский мультипликатор, режиссер мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ" и "Доктор Айболит" Давид Черкасский. 


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