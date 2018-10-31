19:53 31.10.2018 | Культура | Новости
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Стивен Сигал променял "самурайскую катану" на "казацкую шашку"

Известный голливудский актер Стивен Сигал вступил в ряды российского казачества. Об этом он написал пост на своей странице в Facebook.

Стивен Сигал променял

Торжественное посвящение прошло в Краснодаре: мастера боевых искусств облачили в бурку и символически "рассекли тело" плеткой. Стал ли он после этого настоящим казаком, или всё это не совсем по-настоящему, остается загадкой.

Но сам актер считает, что кто-то рождается казаком и с детства впитывает культуру сообщества, а кто-то осознает в себе казака постепенно и становится им внезапно. Сигал планирует некоторое время провести вместе с казаками, чтобы "перенять опыт и мастерство древних воинов", а затем он снова вернется к исполнению своих профессиональных обязанностей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее актер Стивен Сигал стал официальным уполномоченным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.


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