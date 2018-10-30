В "Игре Престолов" появится новая должность

Об этом сообщает одно из американских изданий.

С таким требованием выступила одна из актрис сериала. По ее словам, необходим специальный человек, который будет следить во время съемок постельных сцен за безопасностью. Основной деятельностью координаторов станет защита интересов артистов — слежка за порядком во время съемок и недопущение неподобающего поведения. В случае каких-либо инцидентов они должны будут передать просьбы и жалобы артистов режиссеру проекта.

Ранее известный американский писатель-фантаст, автор серии романов "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин сообщил, что сериал "Игра престолов", снятый по мотивам его книг, могли бы могли бы продлить на 13 сезонов. Однако продюсеры сериала с трудом согласились на 8 сезонов. По словам писателя, сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс в течение нескольких лет утверждали, что согласны всего на семь сезонов. Джордж Мартин с трудом уговорил их снять восемь.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", звезда культового сериала "Игра Престолов", актриса Эмилия Кларк, исполняющая роль Дайенерис Таргариен, начала роман с режиссером Чарли Макдавеллом.