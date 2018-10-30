"Украденная принцесса" победила в международном конкурсе

Об этом сообщило посольство Украины в Ирландии на своей странице в Facebook.

Дипломаты поздравли всех причастных к созданию "Украденной принцессы". Теперь это фантастическое анимационное кино порадовало не только маленьких жителей Ирландии, но и целые семьи. Торжественная церемония награждения состялась вечером, 29 октября.

Отметим, что "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" — украинский полнометражный 3D-анимационный фильм в жанре фэнтези, по мотивам сказки Пушкина.[ Сюжет мультфильма разворачивается вокруг странствующего артиста Руслана, который спасает похищенную злым волшебником Черномором княжну Людмилу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", стали известны лауреаты первой национальной премии кинокритиков.