11:20 30.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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"Украденная принцесса" победила в международном конкурсе

Фильм одержал награду  The Richard Harris Intarnational Film Festival 2018  в номинации Best feature.

Об этом сообщило посольство Украины в Ирландии на своей странице в Facebook.

Дипломаты поздравли всех причастных к созданию "Украденной принцессы". Теперь это фантастическое анимационное кино порадовало не только маленьких жителей Ирландии, но и целые семьи. Торжественная церемония награждения состялась вечером, 29 октября.

Отметим, что  "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" — украинский полнометражный 3D-анимационный фильм в жанре фэнтези, по мотивам сказки Пушкина.[ Сюжет мультфильма разворачивается вокруг странствующего артиста Руслана, который спасает похищенную злым волшебником Черномором княжну Людмилу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", стали известны лауреаты первой национальной премии кинокритиков.


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