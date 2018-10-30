Стивен Кинг выпустил новый роман под названием "Высота"

Роман будет называться "Высота" и он будет самым небольшим из всех его романо, поскольку насчитывает всего лишь 144 страницы. Как написал сам писатель на своей страничке а Twitter, он надеется, что ее также будут читать.

Сюжет построен вокруг болезни главного героя Скотта Кэри, который проживает в штате Мэн Касл-Рок. Он теряет вес, но одновременно внешне не меняется. На фоне этого он воюет с соседками-лесбиянками, которые хотят открыть в городе ресторан, но в американской провинции это сложно сделать из-за предубеждений и предрассудков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, известный американский писатель Стивен Кинг отдал права на экранизацию рассказа " " всего лишь за один доллар. При этом права на экранизацию получили двое студентам местного колледжа. Всего над фильмом будет работать около 30 студентов, а сценарий для кинофильма уже готов.