Стивен Кинг выпустил новый роман под названием "Высота"

Во вторник, 30 октября, в свет выйдет новая книга популярного писателя Стивена Кинга.
Роман будет называться "Высота" и он будет самым небольшим из всех его романо, поскольку насчитывает всего лишь 144 страницы. Как написал сам писатель на своей страничке а Twitter, он надеется, что ее также будут читать.
Сюжет построен вокруг болезни главного героя Скотта Кэри, который проживает в штате Мэн Касл-Рок. Он теряет вес, но одновременно внешне не меняется. На фоне этого он воюет с соседками-лесбиянками, которые хотят открыть в городе ресторан, но в американской провинции это сложно сделать из-за предубеждений и предрассудков.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, известный американский писатель Стивен Кинг отдал права на экранизацию рассказа "" всего лишь за один доллар. При этом права на экранизацию получили двое студентам местного колледжа. Всего над фильмом будет работать около 30 студентов, а сценарий для кинофильма уже готов.