10:37 30.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Короли глэм-рока отправляются в мировое турне

Легендарная глэм-рок группа Kiss объявила о прощальном турне "End of the Road", в рамках которого он объездят США и Европу. 

Короли глэм-рока отправляются в мировое турне

Об этом сообщила пресс-служба артистов.

Сейчас в KISS два участника из первого состава группы: вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, с ними играют позднее присоединившиеся к музыкантам основной гитарист Томми Тэйер и ударник Эрик Сингер.

Прощальный тур KISS охватит города США, страны Европы и СНГ, в том числе Россию и Украину. На данный момент известно лишь, что выступить группа намерена на самой крупной площадке Киева - стадионе НСК "Олимпийском". 

"Все, что мы построили, и все, что мы завоевали за последние четыре десятилетия, никогда бы не произошло без миллионов людей во всем мире, которые все эти годы заполняли клубы, арены и стадионы. Армия фанов KISS, мы прощаемся с вами нашим самым большим шоу, и мы выйдем такими же, какими мы пришли — непримиримыми и непреодолимыми" - громко заявили участники группы.

К слову,  Kiss — американская рок-группа, основанная в Нью-Йорке в январе 1973 года, играющая в жанрах глэм-рок и хард-рок. Широко известна развитием направления шок-рок, сценическими макияжами ее участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на 44 году жизни в США умер известный гитарист американской металкор-группы "All That Remains" Оли Герберт.


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