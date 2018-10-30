Короли глэм-рока отправляются в мировое турне

Об этом сообщила пресс-служба артистов.

Сейчас в KISS два участника из первого состава группы: вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, с ними играют позднее присоединившиеся к музыкантам основной гитарист Томми Тэйер и ударник Эрик Сингер.

Прощальный тур KISS охватит города США, страны Европы и СНГ, в том числе Россию и Украину. На данный момент известно лишь, что выступить группа намерена на самой крупной площадке Киева - стадионе НСК "Олимпийском".

"Все, что мы построили, и все, что мы завоевали за последние четыре десятилетия, никогда бы не произошло без миллионов людей во всем мире, которые все эти годы заполняли клубы, арены и стадионы. Армия фанов KISS, мы прощаемся с вами нашим самым большим шоу, и мы выйдем такими же, какими мы пришли — непримиримыми и непреодолимыми" - громко заявили участники группы.

К слову, Kiss — американская рок-группа, основанная в Нью-Йорке в январе 1973 года, играющая в жанрах глэм-рок и хард-рок. Широко известна развитием направления шок-рок, сценическими макияжами ее участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на 44 году жизни в США умер известный гитарист американской металкор-группы "All That Remains" Оли Герберт.