Анастасия Приходько собралась в политику

Об этом написала певица на своей странице в Facebook.

Она призналась, что достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но исполнительница сделала свой осознанный выбор.

Она также высказала надежду на поддержку фанатов. А также верит, что в будущем она сможет изменить Украину так, что страна станет не только географическим центром Европы, но и центром нового европейской жизни.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинская певица Анастасия Приходько заявила, чт уходит со сцены. По ее словам, певица устала слушать о том, что она "не формат".