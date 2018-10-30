Актер ''Дизель шоу" впервые опубликовал фото после аварии

Об этом стало известно благодаря посту в соцсети Instagram на странице актера.

Его жена Алена разместила в Instagram первое после аварии фото Александра. На снимке актер сидит на скамейке возле своего дома. Его нога в гипсе. Видно, что он передвигается с помощью костылей. Тем не менее, как пишет Алена, Александр не сидит без дела. Он сделал добротную скамейку, работает с деревом.

"Наш папа на два месяца в домашнем режиме. Вот смастерил скамейку, ещё два стола на подходе", — написала жена Александра.

Cам актер никаких комментариев не дает. Но ранее он писал о Марине Поплавской: "Моя сценическая тёща … сколько раз я называл тебя мамой. Мой хороший добрый человек. Я не забуду тебя никогда. Ты спасла нас всех".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", актеры "Дизель шоу" посвятили Марине Поплавской трогательный ролик.