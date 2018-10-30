Актер ''Дизель шоу" впервые опубликовал фото после аварии

Александру Бережку, получившему в результате аварии два перелома ноги, прийти в себя после трагедии и набираться сил помогают жена и маленькие дети.
Об этом стало известно благодаря посту в соцсети Instagram на странице актера.
Его жена Алена разместила в Instagram первое после аварии фото Александра. На снимке актер сидит на скамейке возле своего дома. Его нога в гипсе. Видно, что он передвигается с помощью костылей. Тем не менее, как пишет Алена, Александр не сидит без дела. Он сделал добротную скамейку, работает с деревом.
"Наш папа на два месяца в домашнем режиме. Вот смастерил скамейку, ещё два стола на подходе", — написала жена Александра.
Cам актер никаких комментариев не дает. Но ранее он писал о Марине Поплавской: "Моя сценическая тёща … сколько раз я называл тебя мамой. Мой хороший добрый человек. Я не забуду тебя никогда. Ты спасла нас всех".
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", актеры "Дизель шоу" посвятили Марине Поплавской трогательный ролик.