10:55 29.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100206674:di

В Украину не пустили двух российских певиц

Двух солисток российского музыкальной группы "#2Машы", Марию Зайцеву и Марию Шейх, задержали во время пограничного контроля поезда "Москва - Кривой Рог".

В Украину не пустили двух российских певиц

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Известно, что певицы направлялись в Харьков, чтобы дать концерт в одном из местных клубов. 

Но во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска. В связи с этим, певицам было отказано в визите в Украину, а также запрещен въезд в страну на 3 года.

В своем Instagram артистки также сообщили об инциденте. В частности, они отметили, что их допрашивали шесть часов, а в итоге получили запрет на въезд в Украину в течение 3 лет.

"Причиной запрета стала съемка музыкального видео, которое мы сняли два года назад в Крыму," – уведомили артистки.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  Светлана Лобода была срочно госпитализирована в Москве. Певица пережила сложную операцию на почках.


Поделиться
Читайте также:
 
Стали известны лауреаты первой национальной премии кинокритиков Украина снизила закачку газа в ПХГ МИД проверяет не было ли среди пассажиров потерпевшего крушение в Индонезии самолета украинцев На саммите по сирийскому вопросу лидеры дали мало ответов на вопрос об "эндшпиле" войны
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив