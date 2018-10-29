В Украину не пустили двух российских певиц

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Известно, что певицы направлялись в Харьков, чтобы дать концерт в одном из местных клубов.

Но во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска. В связи с этим, певицам было отказано в визите в Украину, а также запрещен въезд в страну на 3 года.

В своем Instagram артистки также сообщили об инциденте. В частности, они отметили, что их допрашивали шесть часов, а в итоге получили запрет на въезд в Украину в течение 3 лет.

"Причиной запрета стала съемка музыкального видео, которое мы сняли два года назад в Крыму," – уведомили артистки.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Светлана Лобода была срочно госпитализирована в Москве. Певица пережила сложную операцию на почках.