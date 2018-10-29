11:55 29.10.2018 | Культура | Новости
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Украинский мультфильм один из претендентов на победу в европейском кинофестивале

Полнометражный мультфильм "Украденная принцесса" может получить победу в номинации "Лучший художественный фильм" на международном кинофестивале в Ирландии. 

Украинский мультфильм один из претендентов на победу в европейском кинофестивале

Информация об этом появилась на странице фильма в Facebook.

Известно, что кинолента может получить приз на одном из известнейших международных фестивалей - The Richard Harris International Film Festival.

Фильм показали 27-го октября, а результаты голосования жюри станут известны в скором времени. Торжественное вручение наград пройдет на  Гала-церемонии фестиваля.

К слову, ежегодно фестиваль проходит в живописном ирландском городе Лимерик, который является одним из самых больших городов Ирландии. Известно, что  Лимерик – город контрастов, в нем гармонично сочетается современность и прошлое, куда каждый год съезжаются толпы туристов на ежегодный кинофестиваль.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Ирландии состоялся референдум, на котором большинство граждан проголосовали за переизбрание действующего президента Майкла Хиггинса.


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