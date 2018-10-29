Стали известны лауреаты первой национальной премии кинокритиков

Об этом сообщила пресс-служба премии.

Первая национальная премия кинокритиков "Киноколо" определила победителей. Украинские фильмы были награждены в пятницу, 26 октября, на торжественной церемонии во время открытия кинофестиваля "Киевская неделя критики".

Премию за лучший фильм кинокритики присудили драме "Донбасс", а режиссер фильма Сергей Лозница также отмечен как лучший режиссер года.

Награды за лучшую актерскую работу получила Ирма Витовская за роль в фильме "Брама", а а также исполнитель главной роли в "Киборгах[" Ахтема Сеитаблаева.

Лучшим документальным фильмом стала "Дельта" Александра Течинского.

Премия "Открытие года", которая отмечает автора лучшего полнометражного дебюта, присуждена Марысе Никитюк за ленту "Когда падают деревья".

К слову, "Киевская неделя критики" - это международный кинофестиваль, созданный с целью ознакомления украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, избранными профессиональными украинскими кинокритиками.

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