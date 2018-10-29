Пугачеву без макияжа приняли за ее дочь - ФОТО

Примадонна российской эстрады, певица Алла Пугачева буквально на днях озадачила своих поклонников фотографией, на которой запечатлена без макияжа.
Об этом стало известно из Instagram звездной семьи.
Отметим, что на снимке Пугачева позирует со своей дочерью - Кристиной Орбакайте.
"Выходный с мамой", – подписала дочь Пугачевой. При этом, многочисленные подписчики написали, что у них схожие прически – распущенные волосы и челка. А на лице минимум макияжа. Другие же отметили, что примадонна настолько хорошо выглядит, что ее даже можно перепутать с дочерью.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский юморист Максим Галкин хочет подать на развод с Пугачевой, чтобы жениться на бывшей любовнице.
О романе юмориста Максима Галкина и телеведущей Юлии Барановской стало известно не так давно. Слухи начали распросраняться после того, как их видели вместе, когда они сбегали с публичного мероприятия.