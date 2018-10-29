Пугачеву без макияжа приняли за ее дочь - ФОТО

Об этом стало известно из Instagram звездной семьи.

Отметим, что на снимке Пугачева позирует со своей дочерью - Кристиной Орбакайте.

"Выходный с мамой", – подписала дочь Пугачевой. При этом, многочисленные подписчики написали, что у них схожие прически – распущенные волосы и челка. А на лице минимум макияжа. Другие же отметили, что примадонна настолько хорошо выглядит, что ее даже можно перепутать с дочерью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский юморист Максим Галкин хочет подать на развод с Пугачевой, чтобы жениться на бывшей любовнице.

О романе юмориста Максима Галкина и телеведущей Юлии Барановской стало известно не так давно. Слухи начали распросраняться после того, как их видели вместе, когда они сбегали с публичного мероприятия.