Известную певицу ожидает очередная операция

Об этом сообщают американские издания.

У поп-певицы констатировали осложнение на вторую почку. После тяжелой операции по пересадке почки в прошлом году, здоровье певицы заметно ухудшилось.

По словам местных изданий, исполнительницу ждет повторное хирургическое вмешательство, если не помогут терапевтические методы. Также знаменитости категорически запретили нервничать.

К слову, ранее у звезды обнаружили аутоиммунное заболевание - системная красная волчанка. Это тяжелое заболевание, при котором иммунная система человека воспринимает собственные клетки как чужеродные тела и начинает с ними бороться.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в больнице Селена чувствует себя удовлетворительно, она не падает духом. Слушает музыку, занимается спортом, не использует социальные сети, общается в родителями. Также певица, пребывая в больнице, решила порадовать фанатов, написав новую песню.