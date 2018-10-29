11:25 29.10.2018 | Культура | Новости
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Известную певицу ожидает очередная операция

Известную американскую певицу Селену Гомес, которая уже несколько недель находится в больнице, прооперируют во второй раз.

Известную певицу ожидает очередная операция

Об этом сообщают американские издания.

У поп-певицы констатировали осложнение на вторую почку. После тяжелой операции по пересадке почки в прошлом году, здоровье певицы заметно ухудшилось.

По словам местных изданий, исполнительницу ждет повторное хирургическое вмешательство, если не помогут терапевтические методы. Также знаменитости категорически запретили нервничать.

 К слову, ранее у звезды обнаружили аутоиммунное заболевание - системная красная волчанка. Это тяжелое заболевание, при котором иммунная система человека воспринимает собственные клетки как чужеродные тела и начинает с ними бороться.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в больнице Селена чувствует себя удовлетворительно, она не падает духом. Слушает музыку, занимается спортом, не использует социальные сети, общается в родителями.  Также певица, пребывая в больнице, решила порадовать фанатов, написав новую песню.


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